ЗМІ дізналися про таємні переговори України та РФ і їхню головну мету

Як стверджують інсайдери британських журналістів, Київ та Москва уже розпочали попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.
Головні тези:
- Нова угода може стати наймасштабнішою деескалацією війни з моменту початку вторгнення РФ в Україну.
- Також є шанс на поглиблення мирних переговорів між Києвом та Москвою.
- Україна поки не збирається відмовлятися від атак на російські воєнні цілі.
Україна наполягає на деескалації війни
Анонімні джерела журналістів розповіли, що ці переговори мали всі шанси закінчитися угодою ще в серпні, однак цього не сталося через неочікуваний прорив Сил оборони України в Курську область Росії.
Якщо цього разу вдасть досягти конкретної угоди, то вона стане наймасштабнішою деескалацією війни з того часу, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Що важливо розуміти, у жовтні український лідер Володимир Зеленський дійсно заявляв, що угода про захист енергетичних об'єктів може вказувати на готовність Кремля до більш широких мирних переговорів.
Інсайдери видання в Україні звертають увагу на те, що ЗСУ та армія РФ вже скоротили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в межах чинних домовленостей.
Які проблеми можуть виникнути
Редакція FT наголошує, що на тлі настання зими Україна стикнеться зі ще більшими викликами, якщо країна-агресорка РФ посилить свій ракетний терор.
Росія уже встигла знищити майже половину українських енергогенеруючих потужностей.
Ще один інсайдер повідомив, що наразі Україна не збирається відмовлятися від атак на російські воєнні цілі, зокрема нафтопереробні заводи.
Київ плекає надію, що це допоможе схилити країну-агресорку до перемовин.
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