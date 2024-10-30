ЗМІ дізналися про таємні переговори України та РФ і їхню головну мету

Як стверджують інсайдери британських журналістів, Київ та Москва уже розпочали попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Україна наполягає на деескалації війни

Анонімні джерела журналістів розповіли, що ці переговори мали всі шанси закінчитися угодою ще в серпні, однак цього не сталося через неочікуваний прорив Сил оборони України в Курську область Росії.

Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів, — заявив один з інсайдерів. Поширити

Якщо цього разу вдасть досягти конкретної угоди, то вона стане наймасштабнішою деескалацією війни з того часу, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Що важливо розуміти, у жовтні український лідер Володимир Зеленський дійсно заявляв, що угода про захист енергетичних об'єктів може вказувати на готовність Кремля до більш широких мирних переговорів.

Інсайдери видання в Україні звертають увагу на те, що ЗСУ та армія РФ вже скоротили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в межах чинних домовленостей.

Які проблеми можуть виникнути

Редакція FT наголошує, що на тлі настання зими Україна стикнеться зі ще більшими викликами, якщо країна-агресорка РФ посилить свій ракетний терор.

Росія уже встигла знищити майже половину українських енергогенеруючих потужностей.

І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території… — зазначає видання. Поширити

Ще один інсайдер повідомив, що наразі Україна не збирається відмовлятися від атак на російські воєнні цілі, зокрема нафтопереробні заводи.