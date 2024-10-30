ЗМІ дізналися про таємні переговори України та РФ і їхню головну мету
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ЗМІ дізналися про таємні переговори України та РФ і їхню головну мету

Зеленський і Путін
Джерело:  The Financial Times

Як стверджують інсайдери британських журналістів, Київ та Москва уже розпочали попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Головні тези:

  • Нова угода може стати наймасштабнішою деескалацією війни з моменту початку вторгнення РФ в Україну.
  • Також є шанс на поглиблення мирних переговорів між Києвом та Москвою.
  • Україна поки не збирається відмовлятися від атак на російські воєнні цілі.

Україна наполягає на деескалації війни

Анонімні джерела журналістів розповіли, що ці переговори мали всі шанси закінчитися угодою ще в серпні, однак цього не сталося через неочікуваний прорив Сил оборони України в Курську область Росії.

Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів, — заявив один з інсайдерів.

Якщо цього разу вдасть досягти конкретної угоди, то вона стане наймасштабнішою деескалацією війни з того часу, як російський диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Що важливо розуміти, у жовтні український лідер Володимир Зеленський дійсно заявляв, що угода про захист енергетичних об'єктів може вказувати на готовність Кремля до більш широких мирних переговорів.

Інсайдери видання в Україні звертають увагу на те, що ЗСУ та армія РФ вже скоротили кількість атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в межах чинних домовленостей.

Які проблеми можуть виникнути

Редакція FT наголошує, що на тлі настання зими Україна стикнеться зі ще більшими викликами, якщо країна-агресорка РФ посилить свій ракетний терор.

Росія уже встигла знищити майже половину українських енергогенеруючих потужностей.

І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території… — зазначає видання.

Ще один інсайдер повідомив, що наразі Україна не збирається відмовлятися від атак на російські воєнні цілі, зокрема нафтопереробні заводи.

Київ плекає надію, що це допоможе схилити країну-агресорку до перемовин.

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