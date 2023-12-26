По убеждению европейских лидеров, власти Китая намерены воспользоваться поражением России в Украине. Именно поэтому шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал членов ЕС к "последовательной стратегии" в вопросе сдерживания амбиций КНР.

Источник: Financial Times

Как Китай хочет воспользоваться поражением РФ в войне против Украины

Как удалось узнать журналистам, Боррель направил письма главам МИД ЕС. В них говорится, что вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России.

Ясно, что амбиции Китая состоят в построении нового мирового порядка с Китаем в его центре. Поражение России в Украине не собьет с курса Китай. Ему удастся воспользоваться этим геополитическим преимуществом, – предупреждает своих коллег главный европейский дипломат.

Кроме того, указано, что в настоящее время это письмо рассматривается как отправная точка для двухдневных дискуссий в Стокгольме между министрами иностранных дел ЕС.

В ходе встречи дипломаты Евросоюза намерены сформировать новую политику в отношении Китая.

Боррель также обратил внимание на готовность "серьезно взаимодействовать" с командой китайского лидера Си Цзиньпина по поводу завершения войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы.

Шеф европейской дипломатии подчеркнул, что официальный Пекин "приветствует все положительные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения".

Почему многие страны боятся Китая

Журналисты обращают внимание на то, что большинство развивающихся стран не хотели одобрять западные санкции против России.

Учитывая это, официальный Пекин воспользовался возможностью заявить о себе как о неагрессивном государстве, которое не начинает войн и не давит на другие страны.

ЕС должен отдавать себе отчет, что многие страны видят геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они постараются укрепить собственное пространство для маневра, не перебирая стороны, – объяснил Боррель.

Читайте также: