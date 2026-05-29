Космическая свалка. Вокруг орбиты Земли вращаются 33 тыс опасных объектов

Вокруг Земли вращается 33 000 опасных объектов, двигающихся со скоростью 28 000 км/ч, и их количество продолжает расти.

Вокруг орбиты Земли кружит 33 тыс опасных объектов

Представьте 40 разбитых пассажирских самолетов, обломки которых летят вокруг планеты быстрее шара. Именно так обстоит ситуация на околоземной орбите сегодня, по данным сети космического наблюдения США.

Из 33 269 отслеживаемых объектов 12 550 — это фрагменты обломков, а 17 682 — спутники и полезные грузы. То есть на каждые 10 рабочих спутников приходится семь кусков космического мусора.

Наибольшее беспокойство вызывает так называемый эффект Кесслера — цепная реакция, когда обломки сталкиваются между собой, порождая еще больше обломков, и так до бесконечности.

Инженер по аэродинамике Университета Бат Эмили Сакки предупреждает, что остановить этот процесс уже практически невозможно.

Даже в ситуации, когда дальнейших запусков не произойдет, уровень обломков все равно растет, поскольку столкновения и фрагментации создают новые обломки быстрее, чем существующие объекты могут вернуться в атмосферу. Поделиться

Крупнейшими "поставщиками" космического мусора, по данным Space-Track, Китай, Россия и США. Китай значительно "отличился" еще в 2007 году — после собственного антиспутникового испытания. США — в 2009-м, когда столкнулись спутники Iridium 33 и Kosmos 2251.

Кроме угрозы столкновений ученые Университета Бат указывают на еще одну проблему: когда обломки сгорают в атмосфере, алюминий, медь и литий превращаются в микрочастицы, которые могут влиять на озоновый слой.

Технологии для уборки орбиты уже разрабатываются. Европейское космическое агентство планирует в 2029 году запустить миссию ClearSpace-1 — робот с манипуляторами, который будет ловить обломки. Параллельно испытываются магнитные захватчики, гарпуны, лазеры и электродинамические тросы.

Инженер Университета Бат Сурабхи Сатиш отмечает коммерческий потенциал этих разработок:

Те же технологии могут поддерживать инспекцию, обслуживание на орбите, дозаправку и продление срока службы, что делает их более коммерчески устойчивыми. Поделиться

Однако руководитель по двигателям того же университета Криши Дэйв предостерегает:

Активное удаление мусора еще не продемонстрировано на коммерческом уровне.

Более того, инженеры все чаще закладывают в конструкцию возможность контролируемого выхода из орбиты и используют материалы, полностью сгорающие в атмосфере.