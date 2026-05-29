Космическая свалка. Вокруг орбиты Земли вращаются 33 тыс опасных объектов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Космическая свалка. Вокруг орбиты Земли вращаются 33 тыс опасных объектов

Земля
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Вокруг Земли вращается 33 000 опасных объектов, двигающихся со скоростью 28 000 км/ч, и их количество продолжает расти.

Главные тезисы

  • В околоземном пространстве вращается 33 000 опасных объектов, представляющих угрозу для спутников и обители в космосе.
  • Эффект Кесслера и цепные реакции столкновений могут усугубить проблему космического мусора, делая очистку орбиты еще сложнее.

Вокруг орбиты Земли кружит 33 тыс опасных объектов

Представьте 40 разбитых пассажирских самолетов, обломки которых летят вокруг планеты быстрее шара. Именно так обстоит ситуация на околоземной орбите сегодня, по данным сети космического наблюдения США.

Из 33 269 отслеживаемых объектов 12 550 — это фрагменты обломков, а 17 682 — спутники и полезные грузы. То есть на каждые 10 рабочих спутников приходится семь кусков космического мусора.

Наибольшее беспокойство вызывает так называемый эффект Кесслера — цепная реакция, когда обломки сталкиваются между собой, порождая еще больше обломков, и так до бесконечности.

Инженер по аэродинамике Университета Бат Эмили Сакки предупреждает, что остановить этот процесс уже практически невозможно.

Даже в ситуации, когда дальнейших запусков не произойдет, уровень обломков все равно растет, поскольку столкновения и фрагментации создают новые обломки быстрее, чем существующие объекты могут вернуться в атмосферу.

Крупнейшими "поставщиками" космического мусора, по данным Space-Track, Китай, Россия и США. Китай значительно "отличился" еще в 2007 году — после собственного антиспутникового испытания. США — в 2009-м, когда столкнулись спутники Iridium 33 и Kosmos 2251.

Кроме угрозы столкновений ученые Университета Бат указывают на еще одну проблему: когда обломки сгорают в атмосфере, алюминий, медь и литий превращаются в микрочастицы, которые могут влиять на озоновый слой.

Технологии для уборки орбиты уже разрабатываются. Европейское космическое агентство планирует в 2029 году запустить миссию ClearSpace-1 — робот с манипуляторами, который будет ловить обломки. Параллельно испытываются магнитные захватчики, гарпуны, лазеры и электродинамические тросы.

Инженер Университета Бат Сурабхи Сатиш отмечает коммерческий потенциал этих разработок:

Те же технологии могут поддерживать инспекцию, обслуживание на орбите, дозаправку и продление срока службы, что делает их более коммерчески устойчивыми.

Однако руководитель по двигателям того же университета Криши Дэйв предостерегает:

Активное удаление мусора еще не продемонстрировано на коммерческом уровне.

Более того, инженеры все чаще закладывают в конструкцию возможность контролируемого выхода из орбиты и используют материалы, полностью сгорающие в атмосфере.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Космический мусор повредил корпус МКС на орбите
Космический мусор повредил корпус МКС на орбите
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Критическая масса. Космический мусор на орбите Земли грозит спутникам
Земля
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В космосе заметили загадочные оранжевые лучи
Новая загадка спиральной галактики – что удалось узнать

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?