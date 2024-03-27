Чехія знайшла додаткові гроші на боєприпаси для України

Уряд Чехії схвалив виділення додаткових коштів на закупівлю боєприпасів для України.

Що відомо про зусилля Чехії щодо придбанння додаткових боєприпасів для України

При цьому прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала відмовився називати розмір суми, схваленої чеськими урядовцями на закупівлю додаткових боєприпасів для України.

Він додав, що наразі до ініціативи Чехїі з закупівлі боєприпасів для України доєднались вже 20 країн.

Фіала підкреслив, що артилерійські снаряди прибудуть в Україну протягом кількох найближчих тижнів чи місяців.

Він також зазначив, що це має вплинути на ситуацію на фронті в Україні.

Також у МЗС Чехії сьогодні заявили, що кількість артилерійських боєприпасів, які можуть бути передані Україні, не обмежена.

Хто ще приєднався до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Відомо, що до ініціативи Чехії також приєднались Португалія та Польща.

Представники Португалії раніше заявляли про готовність виділити на закупівлю артилерійських боєприпасів для України близько 100 млн євро.

Міноборони Чехії уклало аналогічні документи з Данією, Канадою та Латвією.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава вирішила виділити вдвічі більшу суму на боєприпаси для України.

Як зазначають журналісти Bloomberg, цитуючи Сікорського, виступаючи перед журналістами в Ризі разом зі своїм латвійським колегою Крішьянісом Карінсом, Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

Журналісти підкреслюють, що згідно з планом Чехії, за межами ЄС планується закупити близько 800 тис артилерійських боєприпасів і передати їх Україні.